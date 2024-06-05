Напад на дружину військового в Києві: поліція затримала підозрюваних і винесла вирок

Яке покарання отримають кривдники

Поліцейські Києва встановили та затримали фігуранта справи, йому повідомили про підозру. Напередодні правоохоронці зв'язалися з Наталею та запросили до Оболонського управління поліції для надання свідчень щодо обставин події.

"Поліцейські з'ясували, що в підземному переході на території Оболонського району столиці до потерпілої почали чіплятись чоловіки. Незнайомці агресивно себе поводили та нецензурно висловлювались у бік потерпілої. Дівчина зафіксувала зухвалі дії порушників на телефон", - йдеться в повідомленні.

Одного з порушників уже розшукали. Ним виявися місцевий мешканець 1950 року народження. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає позбавленням волі, строком до чотирьох років.

Кривдника волонтерки та дружини військового затримали (фото: поліція Києва)

Що сталося напередодні

Наталя розповідає, що після прощання з Іриною Цибух 2 червня вона йшла додому. На виході з підземного переходу два чоловіки почали звертатися до дівчини фамільярно та російською мовою. На це Наталя відповіла, що не розуміє їх.

"Чоловік у смугастому почав насміхатися і сказав, що через місяць я все буду "розуміти", бо приїдуть росіяни й "ви*буть мене і таких, як я". Іще купа подібного бруду щодо українців, мови та мене особисто. Я увімкнула камеру", - пише Наталя.

Однак вона припинила запис, тому що один із чоловіків плюнув дівчині в обличчя. Він також забрав у неї з рук телефон та імітував, що розіб'є його.

"Я вимагала віддати телефон. Мені вдалося декілька разів проїхатися по пиці "смугастого". Він втратив рівновагу і впав. Я отримала від когось з них удари по ногах.Зате вдалося вирвати свій телефон. У моменті, коли я піднімалась, друг "смугастого" з розмаху влупив мені долонею ляпаса по окулярах та носі", - описує події дівчина.

Вона додає, що поки виходила з "підземки" якраз чекала на дзвінок чоловіка після його повернення з позицій.

"Люди, які проходили повз і проїжджали машинами, ніяк не відреагували. Прошу допомогти мені знайти цих істот. Є здогадка, що вони працюють на блошиному ринку на Почайні. Я повинна бути останньою жінкою, на яку вони напали", - наголосила Наталя.