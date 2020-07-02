Наносила ущерб в 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой

Правоохранители разоблачили коррупционную схему в Государственной налоговой службе, которая ежемесячно наносила ущерб государства на более чем 2 миллиарда гривен. Согласно схеме, незаконно формировались суммы налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

По версии следствия, схема действовала в период 2019-2020 годов. В ней были задействованы почти 400 субъектов хозяйственной деятельности, должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации - ГНС) и транзитно-конвертационные группы.

"Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате - госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах", - сообщили в СБУ.

По данному делу было проведено более 120 обысков, а также наложены аресты на счета предприятий на более чем 100 млн гривен и заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на сумму 587 млн гривен.

Сообщено подозрение лицу, которое осуществило незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС (по ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины), а также трем основателям предприятий, задействованных в схеме (по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины). Сумма ущерба составляет 100 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 400 миллионов гривен.

Также сообщалось, что бывшего правоохранителя подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.