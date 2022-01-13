Наносил ущерб более 20 млн гривен в месяц: мужчина подделал разрешение на ведение бизнеса

CБУ разоблачила злоумышленника, который подделал и пытался использовать "документ с подписью начальника кибердепартамента СБУ". Таким образом он хотел "разморозить" работу конвертационного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Центр предоставлял "услуги" по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Он ранее был заблокирован из-за включения в список рисковых предприятий. Данный конвертационный центр ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в размере 20 млн гривен.

Злоумышленник хотел с помощью поддельного разрешения спецслужбы разблокировать работу центра. Он предоставил фейковые документы в региональное подразделение налоговой службы. Однако специалисты разоблачили "бизнесмена". Ему уже сообщили о подозрении.

По данным следствия, преступную схему организовали руководители нескольких коммерческих структур. Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других участников сделки.