Нанопленки на миллион: в сети продавали защиту автономеров от фотофиксации

Сотрудники Департамента киберполиции блокировали продажу наклеек, которые якобы способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации. Фигуранту инкриминируют мошенничество.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Как отмечается в сообщении, во время следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

Установлено, что фигурант создал восемь веб-ресурсов для реализации так называемых нанопленок. Пленка, которая покрывала один символ на номерном знаке, стоила 100 гривен. На таких продажах фигурант успел заработать более 1 млн гривен, рассказали в полиции.

Правоохранители провели санкционированные обыски по месту жительства фигуранта и по месту изготовления нанопленок. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ноябре 2020 года система автоматической фиксации нарушений ПДД начала распознавать автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").

Как сообщало РБК-Украина, во Львовской области с 30 декабря 2020 начала работу система автоматической фото - и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.