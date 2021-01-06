Наноплівки на мільйон: у мережі продавали захист автономерів від фотофіксації

Співробітники Департаменту кіберполіції блокували продаж наліпок, які нібито здатні приховати номерні знаки автівок від розпізнавання камерами фотофіксації. Фігуранту інкримінують шахрайство.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Як зазначається в повідомленні, під час слідчих дій було встановлено, що покупців вводили в оману, оскільки заявлених властивостей такі плівки не мали.

Встановлено, що фігурант створив вісім веб-ресурсів для реалізації так званих наноплівок. Плівка, що покривала один символ на номерному знаку, коштувала 100 гривень. На таких продажах фігурант встиг заробити понад мільйон гривень, розповіли в поліції.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігуранта та за місцем виготовлення наноплівок. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в листопаді 2020 року система автоматичної фіксації порушень ПДР почала розпізнавати автомобілі на іноземній реєстрації ("євробляхи").

Як повідомляло РБК-Україна, у Львівській області з 30 грудня 2020 почала роботу система автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху.