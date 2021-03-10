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Нанесли ущерб на миллион гривен: на Закарпатье чиновники организовали схему по присвоению земель

Новина українською → Среда 10 марта 2021 02:31
Нанесли ущерб на миллион гривен: на Закарпатье чиновники организовали схему по присвоению земель Фото: деньги в конверте (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

В Закарпатской области разоблачили группу должностных лиц, которые, пользуясь своими служебными полномочиями, незаконно распоряжались землями государственного значения. Они нанесли государству ущерб почти на миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Во время досудебного расследования полицейские установили, что чиновник горрайонного управлении Госкомзема организовал преступную схему по незаконному отчуждению земель коллективного сельскохозяйственного предприятия в Тячевском районе.

К делу он привлек своих коллег - двух женщин, которые на протяжении всего времени были главными исполнителями преступления.

Путем внесения ложных сведений в проекты отвода участков в частную собственность и утверждении их подписями и печатями, злоумышленники причинили государству материальный ущерб в сумме почти 1 миллион гривен.

В настоящее время следователи полиции сообщили участникам преступной группы о подозрении в составлении должностным лицом заведомо ложных официальных документов и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений, а также в злоупотреблении властью или служебным положением, которое повлекло тяжкие последствия.

Кроме этого, подозрение в служебной халатности сообщено и бывшему председателю районной государственной администрации, который выдав официальные распоряжения на основании подложных документов, незаконно передал в собственность земли коллективного сельскохозяйственного предприятия.

В настоящее время решается вопрос об избрании фигурантам дела меры пресечения.

Ранее главу Черниговской райгосадминистрации Сергея Журмана задержали при получении взятки. Он просил деньги за выдачу распоряжения относительно шести гектаров земли в области.

Напомним, в Закарпатской области задержали заместителя председателя облсовета и начальника управления при получении взятки.

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