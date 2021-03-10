Завдали збитків на мільйон гривень: на Закарпатті посадовці організували схему з привласнення земель
У Закарпатській області викрили групу посадовців, які користуючись своїми службовими повноваженнями, незаконно розпоряджалися землями державного значення. Вони завдали державі збитків на майже мільйон гривень.
Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що посадовець міськрайонного управлінні Держкомзему організував злочинну схему з незаконного відчуження земель колективного сільськогосподарського підприємства, що на Тячівщині.
До справи він залучив своїх колег - двох жінок, які протягом усього часу були головними виконавцями злочину.
Шляхом внесення неправдивих відомостей до проєктів відведення ділянок у приватну власність та затвердження їх підписами та печатками, зловмисники заподіяли державі матеріальні збитки у сумі майже 1 мільйон гривень.
Наразі слідчі поліції повідомили учасникам злочинної групи про підозру у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також у зловживанні владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки.
Крім цього, підозру у службовій недбалості повідомлено і колишньому голові районної державної адміністрації, котрий видавши офіційні розпорядження на підставі підроблених документів, незаконно передав у власність землі колективного сільськогосподарського підприємства.
Наразі вирішується питання про обрання фігурантам справи запобіжного заходу.
Раніше голову Чернігівської райдержадміністрації Сергія Журмана затримали при отриманні хабара. Він просив гроші за видачу розпорядження щодо шести гектарів землі в області.
Нагадаємо, в Закарпатській області затримали заступника голови облради та начальника управління при отриманні хабара.