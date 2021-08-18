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Нанес коллеге 11 ножевых ранений: в Киеве экс-полицейского приговорили к шести годам тюрьмы

Автор: Инна Собора

Дарницкий районный суд города Киева огласил приговор экс-работнику районного отдела Управления полиции охраны в Киеве. Он причинил тяжкие телесные повреждения своему коллеге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Между обвиняемым и сотрудником патрульной полиции, которые были знакомы между собой и жили в одном общежитии, возник конфликт. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес оппоненту 11 ножевых ранений в различные части тела.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы указанные телесные повреждения по степени тяжести относятся к тяжким.

Учитывая позицию прокурора, суд признал доказательства стороны обвинения достаточными для признания мужчины виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 УК Украины, и назначил последнему наказание в виде 6 лет лишения свободы.

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Прокуратура