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Наніс колезі 11 ножових поранень: у Києві екс-поліцейського засудили до шести років тюрьми

Автор: Инна Собора

Дарницький районний суд міста Києва оголосив вирок екс-працівнику районного відділу Управління поліції охорони в Києві. Він спричинив тяжкі тілесні ушкодження своєму колезі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Інцидент стався у березні 2019 року. Між обвинуваченим та співробітником патрульної поліції, які були знайомі між собою та проживали в одному гуртожитку, виник конфлікт. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, обвинувачений наніс опоненту 11 ножових поранень в різні частини тіла.

Згідно із висновком судово-медичної експертизи, вказані тілесні ушкодження за ступенем тяжкості відносяться до тяжких.

Врахувавши позицію прокурора, суд визнав докази сторони обвинувачення достатніми для визнання чоловіка винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК України, та призначив останньому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

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Прокуратура