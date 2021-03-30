Нанес 24 млн гривен убытков: чиновнику Минюста объявили подозрение

По данным следствия, он заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивание сельскохозяйственных культур.

Условия договора были экономически необоснованны, а сам чиновник их не согласовал с руководством.

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении руководителю предприятия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжается. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.