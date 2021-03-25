ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело об убытках Службе внешней разведки направили в суд

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 10:19
Дело об убытках Службе внешней разведки направили в суд Фото: НАБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование в отношении причинения убытков Службе внешней разведки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Обвинительный акт в отношении трех лиц направлен в суд.

Среди обвиняемых:

  • экс-заместитель главы Службы внешней разведки Украины (ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • экс-чиновник СВРУ - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины;
  • и.о. директора госпредприятия - ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 358 УК Украины.

По данным следствия, вышеуказанные обвиняемые в 2014 году организовали государственную закупку. Служба заключила договор на поставку оборудования с одним из государственных предприятий, которое не могло выполнить договоренность. Полную предоплату внесла, но оборудование не получила.

"Средства, которые госпредприятие получило от СЗРУ за непредоставленное оборудование, его руководитель легализовал, перечислив компаниям с признаками фиктивности", - говорится в сообщении.

В НАБУ заявили, что интересам государства нанесли 2,2 млн гривен убытков, что установлено заключением экономической экспертизы.

Напомним, в прошлом году НАБУ сообщило о подозрении экс-первому заместителю главы внешней разведки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика убытки разведка
NEWS
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
Какой будет погода в апреле: прогноз Укргидрометцентра
DAILY
Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Правосудие в сети. Как и зачем команда Зеленского создает "суд в смартфоне"