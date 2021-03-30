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Нанес 24 млн гривен убытков: чиновнику Минюста объявили подозрение

Новина українською → Киев, Вторник 30 марта 2021 10:13
Нанес 24 млн гривен убытков: чиновнику Минюста объявили подозрение Фото: чиновнику Минюста объявили подозрение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Руководителю госпредприятия системы Государственной уголовно-исполнительной службы Министерства юстиции Украины объявили подозрение. Его подозревают в нанесении ущерба на 24 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

По данным следствия, он заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры с субъектом хозяйственной деятельности, который занимается выращивание сельскохозяйственных культур.

Условия договора были экономически необоснованны, а сам чиновник их не согласовал с руководством.

"Следователи управления расследования коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции сообщили о подозрении руководителю предприятия", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины продолжается. Чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, НАБУ завершило расследование в отношении причинения убытков Службе внешней разведки Украины.

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