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Завдав 24 млн гривень збитків: посадовцю Мінюсту оголосили підозру

Новость на русском → Київ, Вівторок 30 березня 2021 10:13
Завдав 24 млн гривень збитків: посадовцю Мінюсту оголосили підозру Фото: посадовцю Мінюсту оголосили підозру (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Керівнику держпідприємства системи Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України оголосили підозру. Його підозрюють в завданні збитків на 24 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

За даними слідства, він уклав завідомо невигідні для підприємства договори із суб’єктом господарської діяльності, який займається вирощування сільськогосподарських культур.

Умови договору були економічно необґрунтовані, а сам посадовець їх не погодив із керівництвом.

"Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції повідомили про підозру керівнику підприємства", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України триває. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п‘яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, НАБУ завершило розслідування щодо завдання збитків Службі зовнішньої розвідки України.

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