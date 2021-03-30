Завдав 24 млн гривень збитків: посадовцю Мінюсту оголосили підозру
Керівнику держпідприємства системи Державної кримінально-виконавчої служби Міністерства юстиції України оголосили підозру. Його підозрюють в завданні збитків на 24 млн гривень.
За даними слідства, він уклав завідомо невигідні для підприємства договори із суб’єктом господарської діяльності, який займається вирощування сільськогосподарських культур.
Умови договору були економічно необґрунтовані, а сам посадовець їх не погодив із керівництвом.
"Наразі слідчі управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції повідомили про підозру керівнику підприємства", - йдеться у повідомленні.
Досудове розслідування за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України триває. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п‘яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.