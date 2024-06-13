Наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами, - експерт

"Якщо ми хочемо аби справді розвивалася розподілена генерація, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, то так чи інакше ми повинні постійно підіймати тему заборгованості з виплат виробникам ВДЕ і думати, яким чином дану проблематику вирішувати", - сказала Савченко.

За її словами, не вирішення цієї проблеми через відсутність комплексного підходу та вольових рішень з боку державних органів влади призводить до недовіри як від діючих, так і від нових інвесторів в енергетику.

"Борги призводять до того, що масово виробники звертаються до суду з позовами аби домогтися в такому порядку виплат за відпущену енергію", - сказала Савченко.

Вона зазначила, що нові інвестиції в маневрову енергетику будуть ускладнені через борги на балансуючому ринку, а в зелену енергетику – через недоплати за згенеровану в попередні роки та в 2024 році.



Раніше повідомлялося, що компанія "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.

За інформацією Європейсько-Українського енергетичного агентства, ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії "Укренерго".

ЄУЕА підкреслює, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.