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Наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами, - експерт

Фото: наміри України будувати розподілену енергетику має супроводжуватись закриттям боргів перед інвесторами (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Для реалізації намірів України щодо активного будівництва маневрової і зеленої енергетики треба подолати боргову кризу на ринку електроенергії, яка є тривалою і стримує інвесторів.

Про це заявила Ольга Савченко, партнерка юридичної компанії ALTELAW, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Якщо ми хочемо аби справді розвивалася розподілена генерація, виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, то так чи інакше ми повинні постійно підіймати тему заборгованості з виплат виробникам ВДЕ і думати, яким чином дану проблематику вирішувати", - сказала Савченко.

За її словами, не вирішення цієї проблеми через відсутність комплексного підходу та вольових рішень з боку державних органів влади призводить до недовіри як від діючих, так і від нових інвесторів в енергетику.  

"Борги призводять до того, що масово виробники звертаються до суду з позовами аби домогтися в такому порядку виплат за відпущену енергію", - сказала Савченко.  

Вона зазначила, що нові інвестиції в маневрову енергетику будуть ускладнені через борги на балансуючому ринку, а в зелену енергетику – через недоплати за згенеровану в попередні роки та в 2024 році.  
  
Раніше повідомлялося, що компанія "Укренерго" хоче уникнути появи нових боргів при розрахунках за послугу зі збільшення частки електроенергії з відновлюваних джерел.   

За інформацією Європейсько-Українського енергетичного агентства, ЄБРР після консультацій з інвесторами у відновлювану енергетику не підтримав ідею уряду про зміну існуючого механізму підтримки галузі, який здійснюється за участі компанії "Укренерго".  

ЄУЕА підкреслює, що інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку.

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Електроенергія