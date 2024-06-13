Намерение Украины строить распределенную энергетику должно сопровождаться закрытием долгов перед инвесторами, - эксперт

"Если мы хотим, чтобы действительно развивалась распределенная генерация, производство электроэнергии из возобновляемых источников, то так или иначе мы должны постоянно поднимать тему задолженности по выплатам производителям ВИЭ и думать, каким образом данную проблематику решать", - сказала Савченко.

По ее словам, не решение этой проблемы из-за отсутствия комплексного подхода и волевых решений со стороны государственных органов власти приводит к недоверию как от действующих, так и новых инвесторов в энергетику.

"Долги приводят к тому, что массово производители обращаются в суд с исками, чтобы добиться в таком порядке выплат за отпущенную энергию", - сказала Савченко.

Она отметила, что новые инвестиции в маневровую энергетику будут усложнены из-за долгов на балансирующем рынке, а в зеленую энергетику – из-за недоплат за сгенерированную в предыдущие годы и в 2024 году.



Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников.

По информации Европейско-Украинского энергетического агентства, ЕБРР после консультаций с инвесторами в возобновляемую энергетику не поддержал идею правительства об изменении существующего механизма поддержки отрасли, осуществляемого при участии компании "Укрэнерго".

ЕУЭА подчеркивает, что инвесторов отпугивает неизвестность, проблема системных долгов и частые намерения государственных органов власти изменить правила работы на рынке.