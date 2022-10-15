Наміри РФ замінити іноземні компоненти місцевим виробництвом не виправдалися, - ЗМІ

З 2019 року було запущено програму з конкретними цілями, щоб до 2025 року скоротити залежність Росії від західних частин щодо її арсеналу - від радарів до сучасних підводних човнів і систем протиракетної оборони. Внутрішня перевірка плану за 10 місяців до вторгнення РФ в Україну показала, що він не відповідає майже всім параметрам.

Одна з російських оцінок прямо попередила, що державна програма оборонних закупівель може зазнати невдачі в умовах жорсткішого режиму санкцій, сказав європейський чиновник, який попросив не називати його імені під час обговорення делікатних питань. Інформація про проблеми Росії з постачанням компонентів була передана ряду західних урядів і використовувалася під час обговорення торгових санкцій, запроваджених з кінця лютого.

Як повідомляє видання, нестача сучасної зброї змушує Росію покладатися на моделі радянської доби, багато з яких, за словами американських та європейських офіційних осіб, менш точні та надійні. Вони сказали, що Кремль навряд чи зможе витримати масовані напади на українську інфраструктуру, які спостерігалися на цьому тижні, незважаючи на погрози президента РФ Володимира Путіна продовжувати ескалацію.

За словами цих офіційних осіб, Росія вже щосили намагається поповнити запаси своїх військ на землі, зазнала великих втрат у танках і літаках і спалює свій ракетний арсенал. Відколи розпочалася війна, США, Європейський Союз та інші країни також обрушили на Москву серйозні санкції, включаючи штрафи, спрямовані на те, щоб перекрити доступ до напівпровідників та інших ключових компонентів, які використовуються у високотехнологічній зброї.

"Витрати Росії - в людях та устаткуванні приголомшують. Ми знаємо, і російські командири на місцях знають, що їхні запаси та боєприпаси закінчуються", - заявив директор британської агенції радіотехнічної розвідки Джеремі Флемінг.

Один європейський чиновник сказав, що очікується подальша деградація російської техніки та її збройних сил загалом. Деякі з найсучасніших озброєнь Росії залежать від іноземних компонентів, таких як крилаті ракети, бомбардувальники Ту-22, підводні човни, система ППО "Нудоль" та зенітні радари.