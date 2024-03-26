Наміри Ізраїлю атакувати Рафах посилюють розкол Тель-Авіва з Вашингтоном

У понеділок, 25 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен провів зустріч у Вашингтоні з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом.

Під час розмови, Блінкен підтвердив, що США "виступають проти великої наземної операції в Рафаху". За його словами, такий крок "ще більше поставив би під загрозу добробут понад 1,4 млн палестинських цивільних осіб, які знайшли там притулок".

Рішучість Нетаньягу розпочати наземну операцію в Рафаху, місті на південному кордоні Гази з Єгиптом, - останньому оплоті ХАМАСу, де ховається більшість населення території, - стало ключовим пунктом розбіжностей із Вашингтоном.

"Блінкен підкреслив, що існують альтернативи великому наземному вторгненню, які б краще забезпечили безпеку Ізраїлю та захистили палестинське цивільне населення. Вони також обговорили необхідність негайного збільшення і підтримки додаткової гуманітарної допомоги для задоволення потреб цивільного населення в Газі", - повідомив речник Держдепартаменту Метью Міллер.

Додамо, що напередодні зустрічі, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу погодився відправити делегацію до Вашингтона для обговорення наступу на Рафах. Однак він скасував її після того, як Сполучені Штати утрималися при голосуванні за резолюцію Ради Безпеки ООН, що вимагала негайного припинення вогню в Газі під час Рамадану.

Ізраїль заявив, що утримання Сполучених Штатів "шкодить" як його військовим зусиллям, так і спробам звільнити заручників, захоплених терористами 7 жовтня. В офісі Нетаньягу назвали це "явним відступом від послідовної позиції США".