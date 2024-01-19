Намагаються йти вперед. В ЗСУ розповіли про тактику росіян в районі Авдіївки

"Ворог дуже активізував бойову авіацію. Намагається розбити наші позиції і йти вперед", - розповів він.

При цьому, за словами спікера, наразі окупанти припинили використовувати багато техніки в одній атаці - раніше було 10-15 (одиниць - ред.).

"Зараз йде два танки, а також 2-3 БМП або МТЛБ, на яких сидить десант ворога. Бо коли їх піхота йде пішки, то наші FPV-дрони вибивають їх. А використовуючи таку тактику, ворог намагається швидше підкинути піхоту до переднього краю", - додав Штупун.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Ситуація у районі Авдіївки залишається складною. Бої ведуться з півночі з боку Красногорівки, Новобахмутівки, Степового, коксохімічного заводу та Кам'янки. На півдні - поблизу Сєверного, Первомайського та Невельського. Цього тижня в одну з атак росіяни кинули колону танків та БМП, яка дійшла до Авдіївського кар'єру, зазначає оглядач BILD Юліан Рьопке.

Як заявив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, лише за два тижні 2024 року окупанти скинули близько 250 авіаційних бомб на Авдіївку. При тому, що за весь 2023-й по місту завдали 146 авіаударів. Як зазначив в коментарі РБК-Україна експерт Олександр Мусієнко, противник просто використовує свою перевагу у повітрі. Детальніше - в матеріалі.