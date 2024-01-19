Пытаются идти вперед. В ВСУ рассказали о тактике россиян в районе Авдеевки

"Враг очень активизировал боевую авиацию. Пытается разбить наши позиции и идти вперед", - рассказал он.

При этом, по словам спикера, оккупанты прекратили использовать много техники в одной атаке - раньше было 10-15 (единиц - ред.).

"Сейчас идет два танка, а также 2-3 БМП или МТЛБ, на которых сидит десант врага. Потому что, когда их пехота идет пешком, то наши FPV-дроны выбивают их. А используя такую тактику, враг пытается быстрее подбросить пехоту к переднему краю" , - добавил Штупун.

Ситуация на Авдеевском направлении

Ситуация в районе Авдеевки остается сложной. Бои ведутся с севера со стороны Красногоровки, Новобахмутовки, Степового, коксохимического завода и Каменки, На юге – вблизи Северного, Первомайского и Невельского. На этой неделе в одну из атак россияне бросили колонну танков и БМП, которая дошла до Авдеевского карьера, отмечает обозреватель BILD Юлиан Репке.

Как заявил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, только за две недели 2024 года оккупанты сбросили около 250 авиационных бомб на Авдеевку. Притом, что за весь 2023-й по городу нанесли 146 авиаударов. Как отметил в комментарии РБК-Украина эксперт Александр Мусиенко, противник просто использует свое преимущество в воздухе. Детальнее – в материале.