Намагаються "підтримати" своїх солдатів. В ЗСУ пояснили російську ІПСО щодо "контрнаступу"

Російська Федерація активно використовує пропаганду для поширення фейків про "контрнаступ" наших воїнів. Намагається таким чином "підтримати" своїх солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал управління стратегічних комунікацій Збройних сил Україн.

Серед основних причин поширення фейків:

деморалізація населення України й військових ЗСУ;

спроба надати підтримку власним солдатам.

"Демонстрації та ілюстрації начебто знищень авіацією, артилерією, протитанкистами та іншими має (на думку пропагандистів, - ред,) формувати впевненість та психологічну стійкість у російських солдатів. Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії", - пише СтратКом.

Водночас зазначається, що фото й відео з втечами з позицій військових Росії вже масово гуляє в інформаційному полі.

Контрнаступ Збройних сил України

Згідно з заявою Міністерства оборони Росії, 5 червня українські війська розпочали "широкомасштабний наступ" на декількох ділянках фронту. Однак, за словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, сам контрнаступ ще не розпочався, але наближається.

Протягом останнього тижня Росія систематично поширює фейкову інформацію, зокрема, стверджує про "великі втрати ЗСУ" та "знищення техніки Заходу". Україна спростовує ці недостовірні заяви. Речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк відзначила, що поширення фейкової інформації є спробою ворога "заповнити ефір", оскільки країна-окупант зазнала провалу у своїх початкових цілях під час повномасштабного вторгнення.

Тим часом згідно з даними розвідки Міністерства оборони Британії, протягом останніх двох діб, нашим воїнам вдалося досягти значного прогресу й прорвати першу лінію російської оборони в деяких районах фронті.