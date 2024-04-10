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Намагався втекти закордон після роботи на РФ: затримано колишнього нардепа-"регіонала"

Україна, Середа 10 квітня 2024 10:37
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Намагався втекти закордон після роботи на РФ: затримано колишнього нардепа-"регіонала" Фото: СБУ затримала екснардепа із забороненої Партії регіонів (facebook.com/SecurSerUkraine.jpg)
Автор: Ярослава Борзова

Правоохоронці затримали колишнього нардепа-"регіонала" на спробі втечі з України. Він сприяв збройній агресії Росії та співпрацював з ФСБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Зловмисника затримано поблизу прикордонного пункту пропуску на Одещині. Звідти 60-річний фігурант намагався виїхати до сусідньої країни як особа непризовного віку", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про затриманого

За даними слідства, у 2020 році чоловік став депутатом міськради Бахмута від забороненої ОПЗЖ.

Після захоплення частини регіону фігурант пішов на співпрацю з ворогом і "перереєстрував" власну компанію інтернет-провайдера за російським законодавством. Крім того, він надав ФСБ повний доступ до наявного обладнання, що дозволило російській спецслужбі контролювати інтернет-активність місцевого населення.

Сам депутат переїхав на підконтрольну Україні територію та управляв компанією у віддаленому режимі.

Саме він розпорядився регулярно сплачувати кошти до бюджету РФ у вигляді "податків" та "зборів".

"Тим самим він фінансував військово-промисловий комплекс Росії та її окупаційні угруповання, які воюють проти України", - пояснюють у СБУ.

Виправдовував агресію РФ

Також зловмисник публічно виправдовував збройну агресію РФ, про що неодноразово розповідав у чатах прокремлівських Telegram-каналів.

Згодом зловмисник вирішив втекти за кордон.

Під час обшуку у затриманого вилучено мобільний телефон та чорнові записи із доказами його злочинних дій.

Наразі депутату повідомлено про підозру за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників.

Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконної діяльності фігуранта. Йому загрожує тюремне ув’язнення.

Фото: затримання та збір доказів співпраці екснардепа-"регіонала" з РФ (t.me/SBUkr)

СБУ затримує зрадників із заборонених партій

Нагадаємо, вчора правоохоронці повідомили, що про затримання соратниці агента Росії Анатолія Шарія в Україні. Вона намагалася зірвати мобілізацію в Сили оборони, але тепер їй загрожує в'язниця.

Також днями співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали "ексрегіонала", який наводив авіабомби Росії на Сумську область.

Крім того, правоохоронці затримали агентку ФСБ, яка виявилась дружиною "ексрегіонала". Жінка збирала інформацію про Сили оборони у Вінницькій області та виправдовувала збройну агресію РФ.

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