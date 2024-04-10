Пытался сбежать за границу после работы на РФ: задержан бывший нардеп-"регионал"

Правоохранители задержали бывшего нардепа-"регионала" на попытке побега из Украины. Он способствовал вооруженной агрессии России и сотрудничал с ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста", - говорится в сообщении.

Что известно о задержанном

По данным следствия, в 2020 году мужчина стал депутатом горсовета Бахмута от запретного ОПЗЖ.

После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.

Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме.

Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".

"Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины", - объясняют в СБУ.

Оправдывал агрессию РФ

Также злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию РФ, о чем не раз рассказывал в чатах прокремлевских Telegram-каналов.

Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границу.

Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его противоправных действий.

В настоящее время депутату доложено о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.

Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.