Пытался сбежать за границу после работы на РФ: задержан бывший нардеп-"регионал"
Правоохранители задержали бывшего нардепа-"регионала" на попытке побега из Украины. Он способствовал вооруженной агрессии России и сотрудничал с ФСБ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Злоумышленник задержан вблизи пограничного пункта пропуска в Одесской области. Оттуда 60-летний фигурант пытался выехать в соседнюю страну как лицо непризывного возраста", - говорится в сообщении.
Что известно о задержанном
По данным следствия, в 2020 году мужчина стал депутатом горсовета Бахмута от запретного ОПЗЖ.
После захвата части региона фигурант пошел на сотрудничество с врагом и перерегистрировал собственную компанию интернет-провайдера по российскому законодательству. Кроме того, он предоставил ФСБ полный доступ к имеющемуся оборудованию, что позволило российской спецслужбе контролировать интернет-активность местного населения.
Сам депутат переехал на подконтрольную Украине территорию и управлял компанией в отдаленном режиме.
Именно он распорядился регулярно платить средства в бюджет РФ в виде "налогов" и "сборов".
"Тем самым он финансировал военно-промышленный комплекс России и ее оккупационные группировки, воюющие против Украины", - объясняют в СБУ.
Оправдывал агрессию РФ
Также злоумышленник публично оправдывал вооруженную агрессию РФ, о чем не раз рассказывал в чатах прокремлевских Telegram-каналов.
Впоследствии злоумышленник решил скрыться за границу.
Во время обыска у задержанного изъяты мобильный телефон и черновые записи с доказательствами его противоправных действий.
В настоящее время депутату доложено о подозрении за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификацию ее участников.
Также решается вопрос дополнительной квалификации незаконной деятельности фигуранта. Ему грозит тюремное заключение.
СБУ задерживает предателей из запрещенных партий
Напомним, вчера правоохранители сообщили, что о задержании соратницы агента России Анатолия Шария в Украине. Она пыталась сорвать мобилизацию у Силы обороны, но теперь ей грозит тюрьма.
Также на днях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ)задержали "экс-регионала", приводившего авиабомбы России на Сумскую область.
Кроме того, правоохранители задержали агентку ФСБ, оказавшуюся женой "экс-регионала". Женщина собирала информацию о Силах обороны в Винницкой области и оправдывала вооруженную агрессию РФ.
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