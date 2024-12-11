Намагався розсварити Україну з Польщею. ДБР повідомило про підозру "регіоналу"
Повідомлено про підозру у державній зраді колишньому народному депутату від забороненої "Партії регіонів". У тому ж числі "регіонала" підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі та глорифікації країни-агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).
За інформацією джерел РБК-Україна, мова йде про Вадима Колесніченка.
Що сталось
До подій Революції Гідності підозрюваний брав активну участь у спробах унеможливити інтеграцію України до Європейського союзу (ЄС) та зблизити Київ з Москвою. У тому ж числі організовував провокативні акції аби розсварити Україну з Польщею.
У 2014-му, після дострокового складення повноважень, він втік до Севастополя, де почав прислуговувати окупантам. Зокрема влаштувався радником в окупаційну адміністрацію, а потім марно балотувався на посаду так званого "губернатора".
"Не отримавши бажаних посад та визнання, зрадник продовжив проведення підривної діяльності проти України. Депутат робив антиукраїнські заяви у кримських засобах масової інформації, робив антиукраїнські відеозаписи, що розміщувались у мережі Інтернет для загального перегляду", - пише ДБР.
У своїх промовах зрадник також:
- публічно вихваляв загарбницьку війну проти України;
- принижував український народ;
- заперечував українську державність.
Що загрожує
За вчинення вищезгаданих дій зраднику загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ у 2023 році повідомила про підозру трьом "регіоналам", які допомагали окупантам та очолили незаконну адміністрацію під час повномасштабної війни.
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