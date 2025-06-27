Намагався купити секретні розробки ЗСУ: у Одесі затримали "ділка" під час передачі грошей

Слідчі національної поліції затримали чоловіка, який намагався придбати у інженера одного з державних підприємств військово-промислового комплексу інформації про секретні розробки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що 37-річний житель Одещини запропонував інженеру 40 тисяч гривень хабаря за документи, що належать Міністерству оборони України. Зловмисник хотів отримати копії дослідно-конструкторської роботи з модернізації військової авіаційної продукції. Про факт пропозиції інженер повідомив керівництво підприємства, яке звернулося до правоохоронців. Відтак поліцейські затримали чоловіка під час чергової зустрічі з інженером – у момент передачі частини коштів у розмірі 20 тисяч гривень.

Що загрожує

У ході слідчих дій правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, документацію та інші речові докази злочинної діяльності. Підозрюваному загрожує позбавлення волі строком до восьми років із конфіскацією майна або без такої.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як нещодавно правоохоронці затримали 19-річну мешканку Харкова, яку підозрюють у здійсненні терористичного акту, внаслідок якого загинув військовослужбовець ЗСУ.

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