Пытался купить секретные разработки ВСУ: в Одессе задержали "дельца" во время передачи денег

Следователи национальной полиции задержали мужчину, который пытался приобрести у инженера одного из государственных предприятий военно-промышленного комплекса информацию о секретных разработках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что 37-летний житель Одесской области предложил инженеру 40 тысяч гривен взятки за документы, принадлежащие Министерству обороны Украины. Злоумышленник хотел получить копии опытно-конструкторской работы по модернизации военной авиационной продукции. О факте предложения инженер сообщил руководству предприятия, которое обратилось к правоохранителям. Поэтому полицейские задержали мужчину во время очередной встречи с инженером - в момент передачи части средств в размере 20 тысяч гривен.

Что грозит

В ходе следственных действий правоохранители изъяли деньги, мобильные телефоны, документацию и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, РБК-Украина писало о том, как недавно правоохранители задержали 19-летнюю жительницу Харькова, которую подозревают в совершении террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.

Также ранее в Киеве разоблачили агента Российской Федерации, который пытался взорвать украинского бойца, заманив его на "свидание с девушкой". По данным СБУ, вражеский агент должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.

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