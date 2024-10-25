Намагалися зірвати мобілізацію. СБУ затримала адмінів кількох Telegram-каналів

Служба безпеки спільно з Національною поліцією затримали 19 адміністраторів та дописувачів Telegram-каналів, які намагалися зірвати мобілізацію та публікували локації ЗСУ.

Зокрема фігуранти знімали провокативні стріми та поширювали фейкові повідомлення про українських військових, зокрема представників ТЦК.

У Хмельницькій області заблоковано підривну діяльність одразу 14 осіб. Вони публічно закликали військовозобов’язаних ухилятися від мобілізації.

Зокрема фігуранти публікували місця перебування та маршрути переміщення представників ТЦК і Національної поліції.

Для поширення контенту вони адміністрували десятки груп у Telegram та Viber.

У Києві викрито чотирьох мешканців столиці, які публікували у чатах Telegram-каналів геолокації мобільних блокпостів на території Київської області.

Для маскування злочинних дій зловмисники створювали анонімні акаунти у месенджері під вигаданими нікнеймами.

У Вінницькій області судитимуть 30-річного ухилянта, який, крім того, що сам ховався від призову, ще й агітував на своєму Telegram-каналі наслідувати його приклад.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки вже повідомили п’ятьом затриманим про підозру. Наразі планується повідомити про підозру іншим фігурантам. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.