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Намагалися втрутитися у вибори. США запровадили санкції проти російських розвідників

Фото: США ввели санкції проти російських розвідників (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки запровадили санкції проти російських розвідників, які хотіли вплинути на вибори у країні.

Про це сказано у повідомленні Міністерства фінансів США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У Мінфіні уточнили, що санкції запровадили проти 31-річного Єгора Попова та 49-річного Олексія Суходолова - співробітників російської Федеральної служби безпеки. Вони працювали над підривом демократичних процесів у США та інших країнах за допомогою мережі спільників.

Мінфін встановив, що Попов та Суходолов працювали з росіянином Олександром Іоновим, якого Мін'юст США минулого року звинуватив у багаторічній роботі з використання політичних груп у Флориді, Джорджії та Каліфорнії для втручання у вибори.

"Сполучені Штати не терпітимуть загроз нашій демократії, і сьогоднішні дії ґрунтуються на підході всього уряду до захисту нашої системи представницького правління", - сказав представник міністерства Брайан Нельсон.

У відомстві не розповіли, на які саме вибори намагалися вплинути Попов та Суходолов.

Втручання Росії у вибори

Нагадаємо, восени 2022 року у США проходили вибори до Конгресу. У ході їхнього проведення у виданні The New York Times повідомляли, що Росія намагалася вплинути на результати за допомогою ботоферм.

Таким чином Москва хотіла дискредитувати репутацію президента Джо Байдена та представників Демократичної партії.

При цьому в травні, коли в Туреччині проходили вибори президента, головний конкурент Реджепа Таїпа Ердогана Кемаль Киличдароглу наголошував, що Росія намагалася вплинути на результати.

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