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Намагалися влаштуватися у держструктури. СБУ затримала колаборантів із Луганської області

Фото: СБУ затримала колаборантів із Луганської області (ssu.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Контррозвідка Служби безпеки затримала двох колаборантів із Луганської області, які намагалися працевлаштуватись в українські держустанови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Затримано двох колишніх "посадових осіб", створених рашистами "відділень пенсійного фонду ЛНР" у захоплених Сватівському та Білокуракінському районах Луганської області", - йдеться у повідомленні.

Колаборанти прибули на підконтрольну українській владі територію, отримавши статус переселенців. Приховуючи свою співпрацю з ворогом, один із них намагався влаштуватися до регіонального підрозділу Пенсійного фонду. Другий - планував увійти до складу управління фінансів однієї з районних військових адміністрацій поблизу кордону з Росією.

"У разі успішної реалізації ворожих планів поплічники агресора могли отримати доступ до закритої інформації для подальшої передачі російським окупантам", - зазначають у СБУ.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Нагадаємо, раніше на Житомирщині викрили підприємство, яке працювало на херсонського гауляйтера Володимира Сальдо. Директору заводу оголосили підозру.

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