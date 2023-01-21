Намагалися прорвати оборону. Прикордонники зупинили атаку окупантів біля Бахмута (фото)

Учора зранку окупанти спробували прорвати рубіж оборони на Бахмутському напрямку, який утримує один з підрозділів прикордонників. Прориву не вийшло, прикордонники знищили 9 російських військових, ще 17 були поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

"Ворог зазнав поразки та відійшов із втратами: 9 вбитих, та орієнтовно 17 поранених", - додали в ДПСУ.

Також, за допомогою артилерії та мінометів, оборонці кордону вели бій з піхотою противника.

"Прикордонники витримали удар та вогнем зі стрілецької зброї та гранатометів зупинили просування штурмовиків", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, за даними на ранок суботи, 21 січня, ЗСУ ліквідували за добу 860 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 120 160 військових.

Нагадаємо, авіація ЗСУ завдала 18 ударів по районах зосередження ворога та чотири - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також сили ППО збили 2 розвідувальні БпЛА "Орлан-10" та "Мерлін-ВР".

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