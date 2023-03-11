Намагались втекти, але не вдалось. В СБУ показали знищення російського танку дроном

Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ продемонстрували знищення російського танка дроном-камікадзе. Ворог намагався втекти, однак йому це не вдалось.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку СБУ.

"Український FPV-дрон vs російський танк. Спецпризначенці Центру спецоперацій "А" СБУ знищили дроном-камікадзе ще один танк окупантів. Росіяни намагалися утекти, але їм не дуже вдалося. А ми продовжимо нищити загарбників до повної перемоги", - пише пресслужба.

РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни продемонстрували ефективну роботу дронів, які, при успішних операціях, зменшують бажання у ворога наступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.