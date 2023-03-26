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Пытались попасть в Европу. У побережья Туниса погибли десятки мигрантов

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Европа, Воскресенье 26 марта 2023 19:40
Пытались попасть в Европу. У побережья Туниса погибли десятки мигрантов Фото: у побережья Туниса погибли десятки мигрантов (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Несколько лодок с мигрантами затонули за последние несколько дней у побережья Туниса. Они пытались попасть в Италию.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Предварительно известно, что затонули пять лодок, на каждой из которых было около 20 мигрантов из Африки. Суда затонули у южного города Сфакс в Тунисе. Оно является ключевой точкой отправки для мигрантов.

В результате катастроф затонули минимум 9 человек, еще 67 человек - пропали без вести.

По данным береговой охраны Туниса в последнее время было остановлено около 80 лодок, перевозивших более 3000 мигрантов. Преимущественно - это выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

Ранее мы писали, что правительство Британии намерено в течение нескольких недель анонсировать планы переселения мигрантов на военные базы или заброшенные паромы.

Напомним, ранее стало известно, что власти Британии анонсировали введение лимита на прием беженцев.

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