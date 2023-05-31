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Намагалася проникнути в Харківську область. Синєгубов заявив, що ворожа ДРГ відійшла з втратами

Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська диверсійно-розвідувальної групи, що намагалася проникнути в Харківську область, відійшла з втратами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Звичайно, ворог запускаючи ДРГ намагається перевірити злагодженість наших військ і щільність нашої охорони. Однак під вогневим ураженням вони вимушені були відійти з втратами", - сказав він.

Голова Харківської ОВА зауважив, що спроби прориву ДРГ фіксують постійно. Так, він розуміє, що окупанти не залишили своїх планів на захоплення Харкова та область чи окремих населених пунктів, тому й намагається покращити своє тактичне положення.

Спроба прориву в Харківській області

Сьогодні вранці український Генштаб повідомив, що окупанти здійснили невдалу спробу проникнення диверсантів через кордон України в районі Зеленого Харківської області.

Зазначимо, що ворожі диверсанти періодично намагаються проникнути на підконтрольну Україні територію. Найчастіше такі випадки фіксують у Херсонській, Харківській та Сумській областях.

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ДРГхарков