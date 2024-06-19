Намагалась сховатись. Прикордонники вдарили по піхоті РФ на Вовчанському напрямку
Українські прикордонники знищили російську піхоту на Вовчанському напрямку. Окупанти ховалися у зруйнованій будівлі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
"На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожу піхоту", - йдеться у повідомленні.
Так, дроном-камікадзе прикордонники завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник.
"Щонайменше там було двоє загарбників. Більш точна кількість знешкоджених окупантів уточнюється", - зазначили у ДПСУ.
Ситуація на Харьківському напрямку
Майже шість тижнів тому, з 10 травня, Росія відкрила новий фронт, розпочавши наступ на півночі Харківської області. Наразі бої точаться на Вовчанському напрямку та в районі села Липці. Після перших днів активних боїв лінія боєзіткнення там майже не рухається.
Як зазначають в Інституті вивчення війни на 19 червня, ЗСУ в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів.
Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.
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