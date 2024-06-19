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Намагалась сховатись. Прикордонники вдарили по піхоті РФ на Вовчанському напрямку

Харків, Середа 19 червня 2024 10:20
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Намагалась сховатись. Прикордонники вдарили по піхоті РФ на Вовчанському напрямку Фото: прикордонники вдарили по піхоті РФ на Вовчанському напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російську піхоту на Вовчанському напрямку. Окупанти ховалися у зруйнованій будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"На Вовчанському напрямку прикордонники знищили ворожу піхоту", - йдеться у повідомленні.

Так, дроном-камікадзе прикордонники завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник.

"Щонайменше там було двоє загарбників. Більш точна кількість знешкоджених окупантів уточнюється", - зазначили у ДПСУ.

Ситуація на Харьківському напрямку

Майже шість тижнів тому, з 10 травня, Росія відкрила новий фронт, розпочавши наступ на півночі Харківської області. Наразі бої точаться на Вовчанському напрямку та в районі села Липці. Після перших днів активних боїв лінія боєзіткнення там майже не рухається.

Як зазначають в Інституті вивчення війни на 19 червня, ЗСУ в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів.

Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

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