Намагалась сховатись. Прикордонники вдарили по піхоті РФ на Вовчанському напрямку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Щонайменше там було двоє загарбників. Більш точна кількість знешкоджених окупантів уточнюється", - зазначили у ДПСУ.

Так, дроном-камікадзе прикордонники завдали удару по зруйнованій споруді, де ховався противник.

Ситуація на Харьківському напрямку

Майже шість тижнів тому, з 10 травня, Росія відкрила новий фронт, розпочавши наступ на півночі Харківської області. Наразі бої точаться на Вовчанському напрямку та в районі села Липці. Після перших днів активних боїв лінія боєзіткнення там майже не рухається.

Як зазначають в Інституті вивчення війни на 19 червня, ЗСУ в ході контратаки відновили позиції у Харківській області поблизу Липців, але біля Вовчанська фіксується просування російських окупантів.

Детальніше про ситуацію - в матеріалі РБК-Україна.

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