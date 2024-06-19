Пыталась спрятаться. Пограничники ударили по пехоте РФ на Волчанском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"По меньшей мере, там было двое захватчиков. Более точное количество обезвреженных оккупантов уточняется", - отметили в ГПСУ.

Так, дроном-камикадзе пограничники нанесли удар по разрушенному сооружению, где скрывался противник.

Ситуация на Харьковском направлении

Около шести недель назад, с 10 мая, Россия открыла новый фронт, начав наступление на севере Харьковской области. Сейчас бои идут на Волчанском направлении и в районе села Липцы. После первых дней активных боев линия боестолкновения там почти не двигается.

Как отмечают в Институте изучения войны на 19 июня, ВСУ в ходе контратаки возобновили позиции в Харьковской области вблизи Липцев, но возле Волчанска фиксируется продвижение российских оккупантов.

Детальнее о ситуации - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.