Намагається "відновити дружбу": Путін прилетів до Казахстану

Російський диктатор Володимир Путін прибув до Казахстану. Це буде п'ята зустріч президентів.

Що обговорять, який порядок денний - про це інформує РБК-Україна .

"У рамках візиту планується проведення переговорів лідерів двох країн, у ході яких буде обговорено актуальні питання казахстансько-російського стратегічного партнерства",- написано на сайті президента Казахстану.

Також відомо, що Росія готова збудувати в Казахстані першу атомну електростанцію. Про це диктатор заявив за день до візиту до країни. Токаєв підтвердив.

"Як відомо, керівництво Республіки Казахстан розглядає питання будівництва атомної електростанції на своїй території. Якщо рішення про реалізацію цього проекту буде прийнято, Держкорпорація "Росатом" готова розробити відповідний проект з використанням найпередовіших технологій. АЕС "надасть потужного імпульсу соціально-економічному розвитку країни" ", - Заявив Токаєв.

Візит Путіна до Казахстану відбудеться за кілька тижнів після того, як Астану відвідали канцлер ФРН Олаф Шольц, а слідом за ним приїжджав президент Франції Еммануель Макрон. Наприкінці жовтня Токаєв домовився про постачання ураном французьких АЕС, а також пообіцяв збільшити нафтовий експорт та розвивати торговий коридор Китай – ЄС в обхід Росії.

Позиція Казахстану

Кілька тижнів тому Астану відвідали канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон. З останнім Токаєв домовився про постачання ураном французьких АЕС, а також пообіцяв збільшити нафтовий експорт та розвивати торговий коридор Китай – ЄС в обхід Росії.

Після початку війни в Україні президент Казахстану різко змінив свою позицію щодо Росії. Він відмовився визнати анексію окупованих територій РФ, розкритикував російських пропагандистів і почав зближуватися із Заходом. Зокрема, він домовився про обмін розвідданими з Туреччиною та розпочав постачання нафти до Німеччини.

Раніше ми писали, що країни Центральної Азії висловили готовність посилити санкції проти Росії та боротися з обходом санкцій.