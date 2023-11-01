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Макрон приїхав в Казахстан та похвалив Токаєва: не став на бік РФ у питанні України

Астана, Середа 01 листопада 2023 15:59
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Макрон приїхав в Казахстан та похвалив Токаєва: не став на бік РФ у питанні України Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент Франції Еммануель Макрон сьогодні, 1 листопада, прибув до Казахстану та зустрівся зі своїм колегою Касимом-Жомартом Токаєвим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У ході зустрічі французький лідер похвалив свого колегу за відмову стати на бік Москви у питанні України. Макрон також уточнив, що країни підписали декларацію про наміри щодо партнерства в галузі рідкісноземельних та рідкісних металів.

"Франція цінує... шлях, яким ви йдете для своєї країни, відмовляючись бути васалом будь-якої влади і прагнучи будувати численні та збалансовані відносини з різними країнами", - зазначив він під час переговорів із Токаєвим.

Варто зауважити, що ні Казахстан, ні Узбекистан, який також незабаром відвідає Макрон, не визнали "анексію" українських територій Росією.

Реакція РФ

У Кремлі вже відреагували на такий візит. Зокрема, прессекретар президента Дмитро Пєсков заявив, що РФ "дуже високо цінує" свої відносини з Казахстаном.

Також він додав, що Казахстан як суверенна держава може розвивати зв'язки з будь-якими країнами.

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Франція Казахстан Еммануель Макрон
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