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Пытается "восстановить дружбу": Путин прилетел в Казахстан

Астана, Четверг 09 ноября 2023 06:21
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Пытается "восстановить дружбу": Путин прилетел в Казахстан Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Российский диктатор Владимир Путин прибыл в Казахстан. Это будет пятая встреча президентов.

Что обсудят президент Казахстана и российский диктатор - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: русская служба The Moscow Times, ТАСС, Курсив новости.

"В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахстанско-российского стратегического партнерства", - написано на сайте президента Казахстана.

Также известно, что Россия готова построить в Казахстане первую атомную электростанцию. Об этом диктатор заявил за день до визита в страну. Токаев подтвердил.

"Как известно, руководство Республики Казахстан рассматривает вопрос строительства атомной электростанции на своей территории. Если решение о реализации этого проекта будет принято, Госкорпорация "Росатом" готова разработать соответствующий проект с использованием самых передовых технологий. АЭС "придаст мощный импульс социально-экономическому развитию страны"", - заявил Токаев.

Визит Путина в Казахстан состоится спустя несколько недель после того, как Астану посетили канцлер ФРГ Олаф Шольц, а следом за ним приезжал президент Франции Эммануэль Макрон. В конце октября Токаев договорился о снабжении ураном французских АЭС, а также пообещал увеличить нефтяной экспорт и развивать торговый коридор Китай - ЕС в обход России.

Позиция Казахстана

Несколько недель назад Астану посетили канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон. С последним Токаев договорился о снабжении ураном французских АЭС, а также пообещал увеличить нефтяной экспорт и развивать торговый коридор Китай - ЕС в обход России.

После начала войны в Украине президент Казахстана резко изменил свою позицию по отношению к России. Он отказался признать аннексию оккупированных РФ территорий, раскритиковал российских пропагандистов и начал сближаться с Западом. В частности, он договорился об обмене разведданными с Турцией и начал поставки нефти в Германию.

Ранее мы писали, что страны Центральной Азии выразили готовность усилить санкции против России и бороться с обходом санкций.

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