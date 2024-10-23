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"Намагається підвищити авторитет". Кім Чен Ин побрязкав "ядеркою" напередодні виборів у США

Фото: Кім Чен Ин, диктатор Північної Кореї (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Диктатор Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР) Кім Чен Ин, незадовго до президентських виборів у Сполучених Штатах Америки (США), проінспектував стратегічні ракетні бази. Наказав військовим бути готовими завдати контрудару ворогам "у будь-який час".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Згідно з фотографіями, що були оприлюднені Центральним телеграфним агентством КНДР, диктатор зустрівся з одним із чиновників поруч з міжконтинентальними балістичними ракетами, які призначені для "доставки ядерної боєголовки на материкову частину США". 

Як пояснює Bloomberg, провокації з боку КНДР є звичним явищем та спрямовані на спробу привернути увагу до своєї "військової могутності" напередодні президентських виборів у Штатах, що заплановані на 5 листопада. 

Під час інспекції Кім Чен Ин пожалівся на те, що ядерні сили США нібито становлять "постійно зростаючу загрозу" й змушують КНДР посилювати свою систему стримування, щоб завдати стратегічного контрудару "ворогам у будь-який час за різних обставин". 

"Він наголосив на необхідності подальшої модернізації та укріплення стратегічних ракетних баз і приведення всіх баз у повну готовність до ретельної протидії" - пишуть ЗМІ Північної Кореї.

Ядерні погрози КНДР

Північна Корея вже багато років викликає стурбованість міжнародної спільноти своїми ядерними погрозами. Кім Чен Ин, не раз наголошував на готовності використовувати ядерну зброю у разі загрози з боку інших держав, що ще більше загострює ситуацію в регіоні.

Як розповів керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов, КНДР могла направити Росії ракет, а також людей для війни проти України в обмін на технології для тактичної ядерної зброї.

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