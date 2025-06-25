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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

"Нам це потрібно": Трамп заявив про домовленість з Україною щодо великої кількості земель

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп вважає, що Україна має велику кількість земель, які потрібні Штатам.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час своєї промови на саміті Альянсу в Гаазі.

За його словами, війна в Україні підкреслила необхідність відновлення оборонно-промислової бази як у США, так і в країнах-союзниках.

"Ми не можемо дозволити собі залежати від іноземних супротивників за критично важливі корисні копалини. І, як ви знаєте, ми уклали угоду з Україною на величезну кількість земель, які вони мають, нам це потрібно", - сказав він.

Угода України і США

У ніч на 1 травня Україна та США уклали стратегічну угоду у сфері надрокористування. Вже 8 травня документ ратифікувала Верховна Рада, що відкрило шлях до створення спільного інвестиційного Фонду відбудови.

Ця угода передбачає співпрацю в галузі видобутку критично важливих мінералів. Отримані прибутки будуть спрямовуватися до Фонду, що фінансуватиме повоєнне відновлення країни.

Спочатку сторони зосередилися на рідкісноземельних елементах, однак згодом перелік розширили - тепер він включає 57 найменувань українських мінералів. При цьому Україна не передає контроль над родовищами чи інфраструктурою іноземним партнерам - ресурси залишаються у власності держави.

Фонд інвестуватиме у видобуток, переробку корисних копалин, а також у розвиток відповідної інфраструктури. Протягом перших десяти років прибуток залишатиметься в Україні, а згодом можливий його поділ між партнерами. Американська військова допомога також враховуватиметься як внесок у спільний фонд.

Більше про те, що таке рідкісноземельні мінерали та чим ще багато України - читайте за посиланням.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампРідкоземельні метали в Україні