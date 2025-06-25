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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

"Нам это нужно": Трамп заявил о договоренности с Украиной по большому количеству земель

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп считает, что Украина имеет большое количество земель, которые нужны Штатам.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время своей речи на саммите Альянса в Гааге.

По его словам, война в Украине подчеркнула необходимость восстановления оборонно-промышленной базы как в США, так и в странах-союзниках.

"Мы не можем позволить себе зависеть от иностранных противников за критически важные полезные ископаемые. И, как вы знаете, мы заключили соглашение с Украиной на огромное количество земель, которые они имеют, нам это нужно", - сказал он.

Соглашение Украины и США

В ночь на 1 мая Украина и США заключили стратегическое соглашение в сфере недропользования. Уже 8 мая документ ратифицировала Верховная Рада, что открыло путь к созданию совместного инвестиционного Фонда восстановления.

Это соглашение предусматривает сотрудничество в области добычи критически важных минералов. Полученные доходы будут направляться в Фонд, который будет финансировать послевоенное восстановление страны.

Сначала стороны сосредоточились на редкоземельных элементах, однако впоследствии перечень расширили - теперь он включает 57 наименований украинских минералов. При этом Украина не передает контроль над месторождениями или инфраструктурой иностранным партнерам - ресурсы остаются в собственности государства.

Фонд будет инвестировать в добычу, переработку полезных ископаемых, а также в развитие соответствующей инфраструктуры. В течение первых десяти лет прибыль будет оставаться в Украине, а затем возможно ее разделение между партнерами. Американская военная помощь также будет учитываться как вклад в общий фонд.

Больше о том, что такое редкоземельные минералы и чем еще богата Украина - читайте по ссылке.

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Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампРедкоземельные металлы в Украине