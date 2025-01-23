"Нам треба мотивовані люди". Військові розповіли, як ставляться до "бусифікації"

"ТЦК мобілізованих нам не направляють"

У розвідувальній роті бригади "Рубіж" переважно служать мотивовані люди, які свідомо обрали захист країни. Через це розвідник із позивним "Кадзума" має "специфічне" ставлення до примусової мобілізації.

За його словами, їм ТЦК нових мобілізованих не направляють. До них частіше потрапляють ті, хто цього сам хоче.

"Я не бачу сенсу в такій людині, так як вона не мотивована. Якщо він би справді хотів, то знайшов би собі місце, яке йому справді підходить. В цивільному житті дуже багато професій, які підходять нам. Наприклад, програміст. Це велика людина, яка може робити дуже багато, максимально універсальна. Якщо в тебе э час і бажання, ти можеш вибрати (роботу – ред.) по своїх здібностях. А якщо чекав, що кинули в бус, а потім будеш ображений на всіх – то ти в якійсь мірі сам затупив", – каже він.

На думку військового, головне – правильний підхід до людей. Якщо їх мотивувати й показати можливості, вони самі захочуть діяти. Якщо дати людині дрон, вона побачить цю технологію і зрозуміє, що може перебити відразу багато ворогів, то це може дати "вогонь в очах".

"Зараз у війні переломний момент: ми або програємо, або візьмемо ситуацію на свою користь", – звертає увагу розвідник.

"На розвідника можна вивчити будь-кого"

За словами його побратима, командира взводу роти родвізки з позивним "Мішок", на розвідника можна навчити будь-кого. Єдине, що важливе – бажання самої людини навчатися.

"Краще менше людей, але щоб вони були мотивовані, і які не підведуть у складних моментах. Зазвичай люди себе проявляють саме в критичних моментах: ти на нього саме зараз сподіваєшся. В такі моменти люди або ламаються, або показують свою найкращу сторону", – каже захисник.

За його словами, зараз бригаді вистачає забезпечення усім: формою, амуніцією, озброєнням. Також командування забезпечує різнопланове навчання: як в Україні, так і за кордоном. Головне, що зараз треба найбільше – мотивовані люди.

"Навіть мобілізованим є можливість проявити себе і потрапити в той підрозділ, де ви можете застосувати свої навички. Тим паче, не перший рік війни, безліч безкоштовних можливостей навчання. Якщо ти покажеш, що можеш працювати з РПГ чи вивчив озброєння західних партнерів, тобі дадуть можливості себе проявити", – каже "Мішок".

Визначитись, яка робота в "Рубежі" вам підійде, можна на співбесіді. Хлопці підберуть спеціальність за вашими побажаннями, вміннями і навичками. Звертатися можна напряму – писати в дірект на сторінку в Instagram.

Більше деталей – у інтерв'ю з розвідниками: