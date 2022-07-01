"Нам сказали, что Украина нападет", - оккупант рассказал, как обстреливал мирных людей

Как признается СБУ захватчик, командиры говорили, что надо действовать на опережение, потому что им известна даже дата "нападения" Украины на РФ - 26 февраля.

"23 числа получили приказ о высадке на территории Украины. 24 февраля высадились. Аргументировали это тем, что 26 февраля Украина должна была напасть на нас. И этой высадкой мы прекратили нападение", - рассказывает он следователям СБУ.

После того, как оккупант попал в плен, он "резко" изменил свое отношение. Уроженец Крыма говорит СБУ, что якобы "не знал" куда они едут и какие именно объекты обстреливают.

Когда их вернули к месту дислокации в марте, его взвод подписал рапорты-отказы от участия в "спецоперации". Но командование снова отправило их в Украину.

И уже после этого солдат, который "отказался" продолжать войну совершил по украинскому Мариуполю около 400 минометных обстрелов! И опять же - "ничего не знал" об этом.