"Нам потрібно вижити та виграти". Головне з інтерв'ю Зеленського про план перемоги

Як Захід реагує на план перемоги

Українська команда працювала з США над пунктами, пов'язаними із запрошенням до НАТО та посилення армії прямо зараз. "Щодо фідбека я чекаю на команду Білого дому в Україні. Найближчим часом вона буде тут з тими чи іншими відповідями", - сказав президент.

За його словами, частина плану - отримувати раз на 2-3 тижні пакет військової допомоги у розмірі від 500 до 750 млн доларів. Це потрібно, щоб упродовж жовтня-грудня (на період, на який розраховано план перемоги) максимально посилити Україну.

Франція виявляє лідерство у пункті про підготовку українських військ. Зокрема, зараз одна бригада проходить підготовку та комплектується військовою технікою. "До кінця листопада бригада буде в Україні. Франція в цьому напрямі випереджає інші країни", - зазначив він і додав, що президент Еммануель Макрон, на його думку, працюватиме з партнерами щодо з питання запрошення України до НАТО.

Що стосується пункту про стримування Росії та ракети далекого ураження, то ні США, ні Британія, ні Франція, ні Німеччина, ні Італія не хочуть ризикувати самостійно. Зеленський вважає, що все це тому, що західні лідери не готові повністю зачинити двері перед РФ.

"Для Німеччини питання з далекобійною зброєю - найболючіше. Ми багато говорили про майбутнє України саме в НАТО. Німецька позиція дуже важлива, тому що скепсис у німців залишається. Мені здається, ми ближчі до НАТО з США, ніж будь-коли були. Думаю, набагато ближчі", - додав він.

Чи будуть план коригувати

Зеленський заявив, що відкритий до інших пропозицій. "Наприклад, учора 18 країн вийшли зі своїми думками на наш діалог. І якщо вони говорять про посилення України, як ми можемо бути проти?", - сказав він.

Не виключено, що можуть бути уточнені моменти санкційної політики проти Росії. За його словами, усі на Заході розуміють, що нинішні санкції повноцінно не працюють. Вони є дієвими, але не настільки, щоб змусити Росію скоротити витрати на оборонку. Політика Заходу не впливає на російський ВВП, Москва за допомогою союзників успішно оминає санкції.

"Я радий, що керівництво Європейського Союзу 100% на нашому боці. Я радий, що ми змогли побудувати за останні роки таку гармонію. Вони розуміють, що санкції діють, але треба посилюватись", - додав президент.

Навіщо потрібний план перемоги

План перемоги спрямований на посилення України перед другим Самітом миру. А також на те, щоб заповнити інформаційний простір потрібними наративами. Інакше все буде тотально заповнене пропозиціями РФ, її союзників чи інших "далеких країн".

Пасивність може призвести до того, що Росія об'єднає ці країни навколо своїх ідей. План перемоги - нова хвиля після Курської операції, яка раніше зупинила інформаційну політику Москви.

"Але, на жаль, їх (росіян, - ред.) слухають...Дуже важливо, щоб хвиля була не тільки створена, а щоб вона принесла результат. Україна знову у топі, в неї знову вірять", - сказав Зеленський.

Чи є альтернатива запрошенню до НАТО

На сьогодні західні партнери не мають альтернативи першому пункту плану перемоги. "Так, вони можуть говорити про заморожений конфлікт, давайте зараз зупинимося. Питання, що буде післязавтра. Коли Путін збереться з силами, чому не буде повна окупація України? Чи спроба повторити 2022 рік? Хто гарантує? І тут ніхто руку нагору не піднімає", - зазначив він.

За його словами, союзники не готові дати гарантії безпеки, які можна порівняти з натівськими. Не тільки, що стосується військової безпеки, а й фінансової та економічної. "Ми маємо бути рівноправними членами ЄС. Тому, коли ми говоримо про гарантії безпеки, чи можна нам запропонувати те, що працює? Ось і все", - сказав президент.

Чи матиме Україна ядерну зброю

"Ми не збиралися створювати жодної загрози світу та жодної ядерної зброї", - наголосив Зеленський.

За його словами, вчорашні публікації у західних медіа були вкидом. Україна має бути під парасолькою НАТО саме тому, що у 1990-х, згідно з Будапештським меморандумом, віддала свою ядерну зброю в обмін на гарантії, порушені Росією.

"Я не хочу, щоб мої слова перекручували. Я хочу сказати, що Україна віддала все, але реального захисту ми не отримали. І з того, що є сьогодні на столі, реально - це НАТО. У запрошенні я не бачу серйозних ризиків", - зазначив він і додав, що під запрошенням можуть не підписатися країни НАТО, які хочуть залишити простір у діалозі з РФ.

Чи є "план Б"

Конкретного "плану Б", якщо Україна не отримає запрошення до НАТО, немає. За словами президента, багато що може змінитися після виборів президента США. "Ситуація така, що головний донор України - це США. І якщо їхня політика після виборів зміниться, ці зміни і стануть "планом Б", - заявив Зеленський.

Політика США сама по собі впливатиме на розвиток російсько-української війни або її закінчення. На сьогодні ніхто не може сказати, як саме це відбуватиметься. Заяви можуть звучати різні - як на підтримку України, так і проти.

"Вони борються не за Україну на своїх виборах, що справедливо для їхньої країни. Ми вважаємо, що ми маємо залишатися у фокусі, тому що ми у війні", - додав він.

Про два нові пункти плану перемоги

Розробка українських надр. Росіяни з 2014 року захопили території з корисними копалинами на високу вартість. Спочатку був дефіцит із вугіллям, а сьогодні окупанти наближаються до інших покладів.

"Наші партнери все одно це десь купують, вкладають гроші. У деяких країн були уранові розробки в Африці, Росія їх звідти витіснила. І для них це шанс. Чи хочемо ми, щоб завтра Росія захопила цю частину наших територій? І все це пішло до Росії, Ірану, Китаю, Північної Кореї? Ми не знаємо, про що Росія з ними домовляється, коли отримує щось від них", - пояснив Зеленський.

Українці у військах НАТО. Цей пункт до вподоби і американським, і європейським партнерам. Після війни Україна матиме велику армію, багато людей не повернуться до колишніх професій і зможуть стати в нагоді з бойовим досвідом, натівською підготовкою та досвідом використання західної техніки.

"А ще вони не бояться росіян, що дуже важливо. Ніхто не знає, як будуть реагувати на перетин кордонів країн НАТО з боку Росії. Тому що не було досвіду. І тому наші люди, десятки, а може й сотні тисяч, можуть бути там, якщо оберуть для себе такий шлях. Литва, Латвія, Естонія дуже позитивно ставляться до цього. Вони бояться Росію і ми розуміємо чому. Вони хотіли б, щоб наші військові захищали їхні кордони", - сказав президент.

Чим Україна може посилити НАТО

Західним партнерам подобається український досвід. Вони його вивчають, а інформація про ефективність західної зброї відкрита тим, хто цю зброю поставляє. "Вони дуже задоволені, багато нового для них. Тому що є техніка, яка справді виправдовує себе на полі бою. І це впливає на гроші, партнери тепер правильно вкладаються у виробництво", - наголосив він.

Крім того, Україна в майбутньому зможе закрити потреби Заходу щодо озброєнь. Наприклад, уже зараз дрони українського виробництва - одні з найкращих у світі. Особливо якщо враховувати ціну, якість та кількість.

"Вони (партнери, - ред.) розуміють, що вкладають у наші дрони, а завтра ми віддаватимемо ці дрони. Завтра, я маю на увазі, після війни. Країни Nordic дуже зацікавлені, це один із найпотужніших партнерських союзів з Україною. Після домовленостей із Байденом зараз США вкладатимуть гроші", - сказав Зеленський.

Про нерішучість союзників

Зеленський не знає, що партнери робитимуть далі, країни різні та по-різному ставляться до війни. Важливо не втратити союз у форматі "Рамштайн", де представлено 50+ країн. "Це дуже важлива підтримка… Чесно, є країни, які підтримують Україну просто, щоби підтримувати. Але завдяки союзу вони у нас є", - сказав він.

За його словами, є країни, які хочуть щоб Україна перемогла. І це не ті, які допомагають вимушено, можливо тому, що їхні народи підтримують нашу країну.

"Але відверто, яка нам різниця, чому хтось із них нам допомагає?.. Заради себе, виборів, суспільство тисне чи справді хочуть допомогти. Або хтось чекає, коли Україна провалиться. Яка нам різниця? Нам потрібно вижити та перемогти .А для цього потрібно не зменшувати кількість цих країн", - додав президент.

Навіщо Путіну саміт БРІКС

На думку Зеленського, Путін хоче запропонувати світу свою формулу закінчення війни. І якщо немає ні США, ні Європи, то залишається працювати з азіатськими та арабськими країнами. По суті, це спроба влаштувати свій перший "самміт миру".

"Але вони не можуть зробити саміт миру, тому що вони не мають такої підтримки, як Україна. Вони кажуть, давайте поспілкуємося на майданчику БРІКС. Але це буде "неформальний діалог" про те, як закінчити війну", - зазначив він.

Про заморожені активи та репарації

Заблоковані на Заході російські активи не заміняють репарації. Репарації Україна у будь-якому разі вимагатиме після війни.

На сьогодні рішення щодо 50 млрд доларів заморожених активів дуже важливе. "Ми дуже хочемо, щоб Угорщина не блокувала деякі кроки і тоді ми зможемо отримати десь 35 млрд (європейська частина, - ред.). 99% лідерів ЄС підтримують саме це", - наголосив президент.

За його словами, фізично Україна почне отримувати ці гроші з наступного року. Витратити їх можна на зброю українського виробництва та виплати людям.

Про переговори з Росією

Мирний план буде готовий у листопаді після всіх тематичних конференцій. "Усі документи зберуться в один спільний план, готовий до будь-яких переговорів. Це наше бачення, під яким підпишеться сотня країн", - заявив Зеленський.

Потім мирний план передадуть партнерам, які братимуть участь у другому Саміті миру. І вони мають передати його росіянам, від яких теж чекатимуть фідбек. З різних причин партнери вже мають бажання вести прямі переговори з Росією.

"Наша думка не змінилася. Не може бути переговорів про нас без нас", - сказав він.

За його словами, пропозиції є у Китаю, Бразилії та Південної Африки. Україна готова включити до мирного плану ті, які відповідають Статуту ООН. "Непогана нагода буде в листопаді, засідання "двадцятки". Ми колись усім запропонували свою формулу в листопаді в Індонезії. Якщо це об'єднає світ навколо одного плану, я "за", - додав він.

Про можливий експорт дронів

Зеленський попросив Міністерство оборони продумати моделі експорту українських дронів, які не викуповуються за державні кошти. "Я бачив уже пару ідей. Я виключаю момент експорту. Він дуже небезпечний. Якщо ми експортуємо комусь, а воно потім у Росії - раз. Друга історія - це мають бути лише країни "Рамштайну", бо вони нам допомагали", - зазначив президент.

За його словами, до інших країн, які не допомагали зі зброєю Україна "не має права експортувати".

Чи буде економічне бронювання

Економічне бронювання працює у стратегічних галузях. Щодо інших непросто забезпечити справедливість. "Це завдання Міністерства економіки та прем'єр-міністра. Ті моделі, які вони мені показували, думаю, не зовсім справедливі", - зазначив Зеленський.

Щодо критичної інфраструктури та професій, без яких не може вижити армія, все вже зроблено. Оборонка працює і людей там заброньовано. Загалом, на його думку, професія не повинна бути критерієм.

"Я думаю, що воно (економічне бронювання, - ред.) не введене досі саме тому, тому що знайти цей баланс складно. Військові побоюються, що буде недостатньо сил. Мені здається, тут поки що балансу немає, не можна просто шашкою махати", - додав президент.

Чи буде мобілізація з 18 років

Зеленський визнав, що західні партнери хочуть зниження призовного віку в Україні.

"У нас мобілізація з 25 років, і ми поки не бачимо для чого вводити зміни. Я вважаю, що сьогодні це небезпечно. Для цього є інструмент. У Міноборони є контракти, є можливість контрактуватися за власною волею й молодше 25 років. Потрібно пропонувати спеціальні контракти, спеціальні умови… Планів щодо мобілізації з 18 років на сьогоднішній день немає", - запевнив він.

Що буде перемогою: кордони 1991 чи 2022 року

Поки триває гаряча фаза війни, про це важко говорити. У жодному разі не можна визнавати окуповані території за Росією. "І це один із найскладніших викликів. Тому що всі розуміють, що зробив Путін, який вписав у конституцію свою деякі наші території. Це серйозна проблема. Він просто вкрав їх", - сказав він.

Українські кордони закріплені у нашій Конституції та міжнародних документах. "Може по-різному статися. Але поки Україна юридично не визнає навіть одне тимчасове окуповане село російським, воно залишиться українським", - зазначив Зеленський.