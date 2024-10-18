"Нам нужно выжить и выиграть". Главное из интервью Зеленского о плане победы

Как Запад реагирует на план победы

Украинская команда работала с США над пунктами, связанными с приглашением в НАТО и усилению армии прямо сейчас. "Относительно фидбека я жду команду Белого дома в Украине. В ближайшее время она будет здесь с теми или иными ответами", - сказал президент.

По его словам, часть плана - получать раз в 2-3 недели пакет военной помощи в размере от 500 до 750 млн долларов. Это нужно, чтобы в течение октября-декабря (на период, на который рассчитан план победы) максимально усилить Украину.

Франция проявляет лидерство в пункте о подготовке украинских войск. В частности, сейчас одна бригада проходит подготовку и комплектуется военной техникой. "До конца ноября бригада будет в Украине. Франция этом направлении опережает другие страны", - отметил он и добавил, что президент Эммануэль Макрон, по его мнению, будет работать с партнерами по вопросу приглашения Украины в НАТО.

Что касается пункта о сдерживании России и ракетах дальнего поражения, то ни США, ни Британия, ни Франция, ни Германия, ни Италия не хотят рисковать самостоятельно. Зеленский считает, что все это потому, что западные лидеры не готовы полностью захлопнуть двери перед РФ.

"Для Германии вопрос с дальнобойным оружием - самый болезненный. Мы много говорили о будущем Украины именно в НАТО. Немецкая позиция очень важна, потому что скепсис у немцев остается. Мне кажется, мы ближе к НАТО с США, чем когда-либо были. Думаю, гораздо ближе", - добавил он.

Будут ли план корректировать

Зеленский заявил, что открыт к другим предложениям. "Например, вчера 18 стран вышли со своими мыслями он нашем диалоге. И если они говорят об усилении Украины, как мы можем быть против?", - сказал он.

Не исключено, что могут быть уточнены какие-том моменты санкционной политики против России. По его словам, все на Западе понимают, что нынешние санкции полноценно не работают. Они действенны, но не настолько, чтобы заставить Россию сократить затраты на оборонку. Политика Запада не влияет на российский ВВП, Москва с помощью союзников успешно обходит санкции.

"Я рад, что руководство Европейского Союза 100% на нашей стороне. Я рад, что мы смогли построить за последние годы такую ​​гармонию. Они понимают, что санкции действуют, но нужно усиливаться", - добавил президент.

Зачем нужен план победы

План победы направлен на то, чтобы усилить Украину перед вторым Саммитом мира. А также на то, чтобы заполнить информационное пространство нужными нарративами. Иначе все будет тотально заполнено предложениями РФ, ее союзников или других "далеких стран".

Пассивность может привести к тому, что Россия объединит эти страны вокруг своих идей. План победы - новая волна после Курской операции, которая до этого остановила информационную политику Москвы.

"Но, к сожалению, их (россиян, - ред.) слушают… Очень важно, чтобы волна была не только создана, а чтобы она принесла результат. Украина снова в топе, в нее снова верят", - сказал Зеленский.

Есть ли альтернатива приглашению в НАТО

На сегодня у западных партнеров нет альтернативы первому пункту плана победы. "Да, они могут говорить о замороженном конфликте, давайте сейчас остановимся. Вопрос, что будет послезавтра. Когда Путин соберется с силами, почему не будет полная оккупация Украины? Или попытка повторить 2022 год? Кто гарантирует? И здесь никто руку вверх не поднимает", - отметил он.

По его словам, союзники не готовы дать гарантии безопасности, сопоставимые с натовскими. Не только, что касается военной безопасности, но и финансовой, и экономической. "Мы должны быть равноправными членами ЕС. Поэтому, когда мы говорим о гарантиях безопасности, можно нам предложить то, что работает? Вот и все", - сказал президент.

Будет ли у Украины ядерное оружие

"Мы не собирались создавать никакой угрозы миру и никакого ядерного оружия", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, вчерашние публикации в западных медиа были вбросом. Украина должна быть под зонтиком НАТО именно потому, что в 1990-х, согласно Будапештскому меморандуму, отдала свое ядерное оружие в обмен на гарантии, которые были нарушены Россией.

"Я не хочу, чтобы мои слова перекручивали. Я хочу сказать, что Украина отдала все, но реальной защиты мы не получили. И из того, что есть сегодня на столе, реально - это НАТО. В приглашении я не вижу серьезных рисков", - отметил он и добавил, что под приглашением могут не подписаться те страны НАТО, которые хотят оставить пространство в диалоге с РФ.

Есть ли "план Б"

Конкретного "плана Б", если Украина не получит приглашение в НАТО, нет. По словам президента, многое может измениться после выборов президента США. "Ситуация такова, что главный донор Украины - это США. И если их политика после выборов изменится, эти изменения и станут "планом Б", - заявил Зеленский.

Политика США сама по себе будет влиять на развитие российско-украинской войны или на ее окончание. На сегодня никто не может сказать, как именно это будет происходить. Заявления могут звучать разные - как в поддержку Украины, так и против.

"Они борются не за Украину на своих выборах, что справедливо для их страны. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе, потому что мы в войне", - добавил он.

О двух новых пунктах плана победы

Разработка украинских недр. Россияне с 2014 года захватили территории с полезными ископаемыми на высокую стоимость. Сначала был дефицит с углем, а сегодня оккупанты приближаются к другим залежам.

"Наши партнеры все равно это где-то покупают, вкладывают деньги. У некоторых стран были урановые разработки в Африке, Россия их оттуда вытеснила. И для них это шанс. Хотим ли мы, чтобы завтра Россия захватила эту часть наших территорий? И все это пошло в Россию, Иран, Китай, Северную Корею? Мы не знаем, о чем Россия с ними договаривается, когда получает что-то от них", - объяснил Зеленский.

Украинцы в войсках НАТО. Этот пункт нравится и американским, и европейским партнерам. После войны у Украины будет большая армия, многие люди не вернутся в прежние профессии и смогут пригодиться с боевым опытом, натовской подготовкой и опытом использования западной техники.

"А еще они не боятся русских, что очень важно. Никто не знает, как будут реагировать на пересечение границ стран НАТО со стороны России. Потому что не было опыта. И потому наши люди, десятки, а может и сотни тысяч, могут там быть, если выберут для себя такой путь. Литва, Латвия, Эстония очень положительно к этому относятся. Они боятся Россию, и мы понимаем почему. Они хотели бы, чтобы наши военные защищали их границы", - сказал президент.

Чем Украина может усилить НАТО

Западным партнерам нравится украинский опыт. Они его изучают, а информация об эффективности западного оружия открыта для тех, кто это оружие поставляет. "Они очень довольны, много нового для них. Потому что есть техника, которая действительно оправдывает себя на поле боя. И это влияет на деньги, партнеры теперь правильно вкладываются в производство", - подчеркнул он.

Кроме того, Украина в будущем сможет закрыть потребности Запада в вооружениях. Например, уже сейчас дроны украинского производства - одни из лучших в мире. Особенно если учитывать цену, качество и количество.

"Они (партнеры, - ред.) понимают, что вкладывают в наши дроны, а завтра мы будем отдавать эти дроны. Завтра, я имею в виду, после войны. Страны Nordic очень заинтересованы, это один из самых мощных партнерских союзов с Украиной. После договоренностей с Байденом сейчас США будут вкладывать деньги", - сказал Зеленский.

О нерешительности союзников

Зеленский не знает, что партнеры будут делать дальше, страны разные и по-разному относятся к войне. Важно не потерять союз в формате "Рамштайн", где представлены 50+ стран. "Это очень важная поддержка… Честно, есть страны, которые поддерживают Украины просто, чтобы поддерживать. Но благодаря союзу они у нас есть", - сказал он.

По его словам, есть страны, которые хотят, чтобы Украина победила. И это не те, которые помогают вынужденно, возможно, потому, что их народы поддерживают нашу страну.

"Но откровенно, какая нам разница, почему кто-то из них нам помогает?.. Ради себя, выборов, общество давит или действительно хотят помочь. Или кто-то ждет, когда Украина провалится. Какая нам разница? Нам нужно выжить и победить. А для этого нужно не уменьшать количество этих стран", - добавил президент.

Зачем Путину саммит БРИКС

По мнению Зеленскому, Путин хочет предложить миру свою формулу окончания войны. И если нет ни США, ни Европы, то остается работать с азиатскими и арабскими странами. По сути, это попытка устроить свой первый "саммита мира".

"Но они не могут сделать саммит мира, потому что у них нет такой большой поддержки, как у Украины. Они говорят, давайте пообщаемся на площадке БРИКС. Но это будет "неформальный диалог" о том, как окончить войну", - отметил он.

О замороженных активах и репарациях

Заблокированные на Западе российские активы не замещает репарации. Репарации Украина в любом случае потребует после войны.

На сегодня решение по 50 млрд долларов замороженных активов очень важно. "Мы очень хотим, чтобы Венгрия не блокировала некоторые шаги и тогда мы сможем получить где-то 35 млрд (европейская часть, - ред.). 99% лидеров ЕС поддерживают именно это", - подчеркнул президент.

По его словам, физически Украина начнет получать эти деньги со следующего года. Потратить их можно на оружие украинского производства и выплаты людям.

О переговорах с Россией

Мирный план будет готов в ноябре после всех тематических конференций. "Все документы соберутся в один общий план, готовый к любым переговорам. Это наше видение, под которым подпишется сотня стран", - заявил Зеленский.

Затем мирный план передадут партнерам, которые примут участие во втором Саммите мира. И они должны передать его россиянам, от которых тоже будут ждать фидбек. По разным причинам у партнеров уже возникают желания вести прямые переговоры с Россией.

"Наше мнение не изменилось. Не может быть переговоров о нас без нас", - сказал он.

По его словам, предложения есть у Китая, Бразилия и Южной Африки. Украина готова включить в мирный план те, которые отвечают Уставу ООН. "Неплохая возможность будет в ноябре, заседание "двадцатки". Мы когда-то всем предложили свою формулу в ноябре в Индонезии. Если это объединит мир вокруг одного плана, я "за", - добавил он.

О возможном экспорте дронов

Зеленский попросил Министерство обороны продумать модели экспорта украинских дронов, которые не выкупают за государственные средства. "Я видел уже пару идей. Я исключаю момент экспорта. Он очень опасен. Если мы экспортируем кому-то, а оно потом в России - раз. Вторая история - это должны быть только страны "Рамштайна", потому что они нам помогали", - отметил президент.

По его словам, другим странам, которые не помогали с оружием, Украина "не имеет права экспортировать".

Будет ли экономическое бронирование

Экономическое бронирование работает в стратегических отраслях. По остальным непросто обеспечить справедливость. "Это задача Министерства экономики и премьер-министра. Те модели, которые они мне показывали, думаю, не совсем справедливы", - отметил Зеленский.

Что касается критической инфраструктуры и профессий, без которых не может выжить армия, все уже сделано. Оборонка работает и люди там забронированы. В целом же, по его мнению, профессия не должна быть критерием.

"Я думаю, что оно (экономическое бронирование, - ред.) не введено до сих пор именно потому, потому что найти этот баланс сложно. Военные опасаются, что будет недостаточно сил. Мне кажется, здесь пока баланса нет, нельзя просто шашкой махать", - добавил президент.

Будет ли мобилизация с 18 лет

Зеленский признал, что западные партнеры хотят снижения призывного возраста в Украине.

"У нас мобилизация с 25 лет, и мы пока не видим для чего вводить изменения. Я считаю, что сегодня это опасно. Для этого есть инструмент. У Минобороны есть контракты, есть возможность контрактоваться по своей воле и младше 25 лет. Нужно предлагать специальные контракты, специальные условия… Планов о мобилизации с 18 лет на сегодняшний день нет", - заверил он.

Что будет победой: границы 1991 или 2022 года

Пока идет горячая фаза войны, об этом сложно говорить. В любом случае нельзя признавать оккупированные территории за Россией. "И это один из самых сложных вызовов. Потому что все понимают, что сделал Путин, который вписал в конституцию свою некоторые наши территории. Это серьезная проблема. Он просто украл их", - сказал он.

Украинские границы закреплены в нашей Конституции и международных документах. "Может по-разному случиться. Но пока Украина юридически не признает даже одно временное оккупированное село российским, оно останется украинским", - отметил Зеленский.