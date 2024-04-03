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Нам потрібно більше грошей, щоб закупити більше снарядів для України, - глава МЗС Чехії

Фото: глава МЗС Чехії Ян Ліпавський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Ініціатива Чехії з постачання Україні сотень тисяч снарядів потребує додаткового фінансування.

Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radia.cz.

За його словами, всі хочуть, щоб Україна була здатна захистити себе від російської агресії. Тому Чехії "потрібно більше грошей" для постачання Україні боєприпасів.

"І нам потрібно більше боєприпасів для України, бо все ще Росія здатна виробляти багато, набагато більше, ніж Україна може використовувати на полі бою. На жаль, на війні ця математика має значення", - сказав він.

Він нагадав, що близько 20 країн вже пообіцяли надати гроші на закупівлю боєприпасів. Це дало змогу оплати 300 тисяч артилерійських снарядів. Однак Чехія веде переговори про закупівлю ще півмільйона.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, наша країна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.

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