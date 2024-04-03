Нам нужно больше денег, чтобы закупить больше снарядов для Украины, – глава МИД Чехии

По его словам, все хотят, чтобы Украина была способна оградить себя от российской агрессии. Поэтому Чехии "нужно больше денег" для снабжения Украиной боеприпасов.

"И нам нужно больше боеприпасов для Украины, потому что все еще Россия способна производить много, гораздо больше, чем Украина может использовать на поле боя. К сожалению, на войне эта математика имеет значение", - сказал он.

Он напомнил, что около 20 стран уже пообещали предоставить деньги на покупку боеприпасов. Это позволило оплатить 300 тысяч артиллерийских снарядов. Однако Чехия ведет переговоры о закупке еще полмиллиона.

Инициатива Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, наша страна ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

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