"Нам потрібно 60 днів": Рубіо пояснив рішення Трампа щодо санкцій проти РФ

Рубіо зазначив, що закон про "пекельні санкції" проти Росії та Ірану містив санкційні обмеження не лише проти РФ. Тому адміністрації потрібно більше часу, щоб ухвалити рішення щодо його застосування.

"Проблема в тому, що ці санкції стосувалися не лише Росії. Вони передбачають мита щодо низки країн - наприклад, Індії та інших. Тому я вважаю, що президент хоче використати цей 60-денний період, щоб проаналізувати, що означатиме введення як санкцій, так і мит для світової економіки та навіть для економіки США", - сказав він.

На думку держсекретаря США, коли законопроєкт ухвалювали, однією з причин включення до нього винятків було розуміння того, що знадобиться певний час для вивчення цього питання.

Рубіо зазначив, що адміністрація Трампа потребує 60 днів, щоб "врахувати все це та зважити всі "за" і "проти".

Як приклад він навів Індію, яка добровільно диверсифікувала свої поставки, але все ще отримує значну частину енергоносіїв з Росії.

На запитання журналіста про те, чи не є це рішення "подарунком" російському диктатору Володимиру Путіну, держсекретар заявив, що російське дизельне паливо "так чи інакше було б продане".

"Єдина різниця полягає в тому, скільки його отримали б США. Тож це не безпрецедентний випадок. Якщо ви пригадаєте, кілька місяців тому ми також надали 60-денний виняток щодо російської нафти, коли в Ормузькій протоці виникали напружені ситуації", - додав він.

Рубіо зазначив, що наразі конфлікти у світі взаємопов’язані і тому можуть породжувати невизначеність на світовому ринку енергоносіїв.

"Тож усі ці питання потрібно вирішувати делікатно й ретельно, оскільки вони всі - вони всі зараз переплітаються. Це вже не лише про Ормузьку протоку. Це те, що відбувається з Саудівською Аравією, і невизначеність, яку це породжує. Це також те, що відбувається між Росією та Україною, і обмеження, які це накладає на світові поставки енергоносіїв", - сказав держсекретар США.