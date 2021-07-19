Нам не нужен саммит ради саммита, у нас война: Зеленский о формате "Восточного партнерства"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отсутствие со стороны Евросоюза стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает формат не таким предметным и полуживым. Следующий саммит "Восточного партнерства" состоится в декабре 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Батумской международной конференции .

"В декабре должен состояться очередной саммит "Восточного партнерства". Это очень важно, но отсутствие со стороны ЕС стратегического видения целей "Восточного партнерства" делает этот формат не таким предметным и полуживым. Нам не нужно саммит ради саммита, у нас гибнут люди, у нас война. Нам нужно политическое наполнение и геополитическое видение будущего этой инициативы, иначе не поняла целесообразность вообще", - заявил Зеленский.

Он также подчеркнул, что саммит должен показать видение Евросоюза на отношения с партнерами.

"Следующий саммит должен показать четкое видение отношений с ближайшими партнерами со стороны ЕС, поэтому будем поддерживать эту инициативу ровно столько, насколько она будет способствовать реализации наших европейских устремлений", - добавил Зеленский.