RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас війна: Зеленський про формат "Східного партнерства"

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відсутність з боку Євросоюзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить формат не таким предметним і напівживим. Наступний саміт "Східного партнерства" відбудеться в грудні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Батумської міжнародної конференції.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку ЄС стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним і напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту, у нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення і геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи, інакше не зрозуміла доцільність взагалі", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що саміт повинен показати бачення Євросоюзу на відносини з партнерами.

"Наступний саміт повинен показати чітке бачення відносин з найближчими партнерами з боку ЄС, тому будемо підтримувати цю ініціативу рівно стільки, наскільки вона сприятиме реалізації наших європейських устремлінь", - додав Зеленський.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВосточное партнерство