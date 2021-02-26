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Нам ничего не остается, как укреплять связи с Россией. - глава МИД Беларуси

Новина українською → Пятница 26 февраля 2021 04:48
Нам ничего не остается, как укреплять связи с Россией. - глава МИД Беларуси Фото: Путин и Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Инна Собора

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона продолжит укреплять отношения с Россией. Это происходит, в частности. на фоне давления Европы.

Об этом сообщает телеканал ОНТ.

По его словм, власти Беларуси видят открытое давление со стороны Запада. При этом министр добавил, что вокруг России происходят похожие события.

"Нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством - Россией. Это абсолютно объяснимо", сказал Макей.

В то же время, в Минске якобы не планируют разрывать отношения с "западными партнерами".

Напомним, 25 февраля Евросоюз продлил на год санкции против должностных лиц из Беларуси.

Недавно на встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили координацию усилий силовых ведомств двух стран.

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