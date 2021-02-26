Нам ничего не остается, как укреплять связи с Россией. - глава МИД Беларуси

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона продолжит укреплять отношения с Россией. Это происходит, в частности. на фоне давления Европы.

По его словм, власти Беларуси видят открытое давление со стороны Запада. При этом министр добавил, что вокруг России происходят похожие события.

"Нам ничего другого не остается, как еще больше укреплять связи с нашим традиционным партнером, братским государством - Россией. Это абсолютно объяснимо", сказал Макей.

В то же время, в Минске якобы не планируют разрывать отношения с "западными партнерами".